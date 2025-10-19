مقدادي يثمن إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن

وأكد مقدادي أهمية تنفيذ المؤسسات للأنشطة المتضمنة بالخطة التي تم وضع أهدافها ليتم تطبيقها على أرض الواقع، والتي تتناول جميع جوانب حياة كبار السن الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأشار إلى أن المجلس ومنذ بداية العام الحالي قام، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن ومنظمة الاسكوا، بإعداد هذه الخطة، مؤكدا إعدادها بمنهجية علمية وبنهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص؛ حيث تم عقد ورشة وطنية تم خلالها مناقشة المسودة الأولى، ومن ثم عقد اجتماعات للتوافق على الأنشطة والخروج بالخطة بصورتها النهائية، ومن ثم إرسالها لرئاسة الوزراء لإقرارها وتعميمها على المؤسسات.
كما أكد مقدادي عقد جلسات نقاشية استهدفت كبار السن في أقاليم المملكة الثلاث وسط وشمال وجنوب، والاستماع لآرائهم واحتياجاتهم وتضمينها في الخطة.
وتناولت الخطة 8 مداخل تمثّلت بالحماية الاجتماعية والأمن المالي، والرعاية الصحية، والاجتماعية، والمشاركة المجتمعية لكبار السن في الحياة العامة، وحماية كبار السن من العنف والإساءة، والبيئة المادية الداعمة، إضافة إلى القاعدة المعرفية، وأخيرا التنسيق والشراكة.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لكبار السن تشكلت في العام 2012 بموجب قرار رئاسة الوزراء؛ بهدف رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الشريكة المعنية بقضايا كبار السن؛ لتنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن وتحديثها وتطويرها باستمرار، وجاء آخر تحديث في العام 2024، إلى جانب إعداد تقارير التقييم التحليلية للاستراتيجية.
