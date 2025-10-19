إشهار ديوان شعر "ترانيم الحروف" للقريوتي

الوكيل الإخباري- احتفى اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، بالتعاون مع منتدى الفريق الإبداعي، مساء اليوم الأحد، في قاعة الاحتفالات بدائرة المكتبة الوطنية بإشهار ديوان شعر "ترانيم الحروف" لعضو الاتحاد الشاعر أنور القريوتي.

وفي مستهل الاحتفائية، قدم رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان شكره لدائرة المكتبة الوطنية لتعاونها بإصدار هذا الديوان ودعمها للحركة الثقافية.



ونوه الشاعر العدوان بأن ديوان "ترانيم الحروف" يحوي مضامين عميقة وخصوصا ما يجده المتذوق بين الحروف، مشيدا بجهود الشاعر القريوتي التي قدمها للاتحاد.



وقال في الاحتفائية التي أدارها عضو الاتحاد الشاعر صبحي الششتاوي، إن الشاعر القريوتي يمتلك ناصية الحرف والقصيد وهو شاعر متمكن من أدواته الشعرية ولغته نحوا وبلاغة، منوها بحسه وانتمائه الوطني وولائه للقيادة الهاشمية.



بدوره، أشار ناشر الديوان رئيس دار يافا للنشر والتوزيع نائب رئيس الاتحاد وائل عبدربه، إلى أنه نشر سابقا ديواني شعر للشاعر القريوتي، منوها بأن قصائد القريوتي تحمل سمة السهل الممتنع، وأن الشاعر يتمتع بحس شعري عال.



وقال عبد ربه إن الشاعر القريوتي بذل جهدا كبيرا لإصدار هذا الديوان، وكان يتتبع معه سيرورة صدور الديوان في كل لحظة.



من جهته، قدم رئيس منتدى الفريق الابداعي رائد عساف، شكره للاتحاد لتعاونه مع المنتدى لإقامة هذه الاحتفائية، مقدرا الجهد الكبير الذي بذله الشاعر القريوتي لإصدار ديوانه "ترانيم الحروف".



بدوره، استذكر عضو الاتحاد الشاعر علي القيسي حينما كتب قبل ما يزيد على العامين عن ديوان سابق للشاعر القريوتي حمل عنوان: "صهيل القوافي"، منوها بأنه شاعر متميز ومبدع، وقصائده زاخرة بجماليات اللغة والبلاغة، كما أن الشاعر مفعم بالوطنية والولاء للقيادة الهاشمية.



عضو الاتحاد الشاعر أحمد الحسن الذي قدم للديوان، أشاد بالشاعر القريوتي وبإنتاجه الشعر، منوها بأن ديوانه الجديد"ترانيم الحروف" جاء بحروف "ملتهبة" قائلا: "يتبدى من خلال قصائده أنه شاعر ملتزم بهموم وقضايا أمته العربية وأن بستان شعره خال من الأشواك ويحمل مضامين ترفع المعنويات".



وأشاد بالتزام الشاعر لقواعد النحو والصرف وبلاغة اللغة وجماليات مفرداتها، منوها بوحدة النغم والجرس الموسيقي والتفعيلة لدى الشاعر القريوتي.



وقالت الناقدة الدكتور عائشة فريحات، إن الصورة الشعرية تتجلى في ديوان "ترانيم الحروف" ويكمن فيه استدعاء الموروث في نسج جميل.