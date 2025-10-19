ترامب يحذر زيلينسكي من "الدمار" إذا لم يبرم اتفاقًا مع بوتين

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "ترامب أصرّ خلال الاجتماع على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكرّرًا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق".
وبحسب الصحيفة، تمكنت أوكرانيا في نهاية المطاف من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية.
وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض يوم الجمعة سعيًا للحصول على أسلحة لمواصلة القتال في الحرب التي تخوضها بلاده، لكنه اجتمع مع ترامب الذي بدا أكثر تصميمًا على التوسّط في اتفاق سلام.
وأضاف تقرير الصحيفة أن بوتين عرض خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي، مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن لسيطرة روسيا.
واتفق ترامب وبوتين يوم الخميس مبدئيًا على عقد قمة ثانية في بودابست بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد اجتماع 15 أغسطس في ولاية ألاسكا الأميركية الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
فانس وويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل للمضي باتفاق غزة
-
الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق
-
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
-
مصر تتحدث عن تعقيدات جديدة أمام المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار
-
ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر
-
إدارة ترامب حثت الكيان على ضبط النفس
-
الحوثيون يحتجزون 20 موظفا في الأمم المتحدة
-
زيلينسكي: لن نتنازل لروسيا عن أي شيء