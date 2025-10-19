الإثنين 2025-10-20 01:11 ص
 

ترامب يحذر زيلينسكي من "الدمار" إذا لم يبرم اتفاقًا مع بوتين

الأحد، 19-10-2025 11:53 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قبول شروط روسيا لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة، محذّرًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد "بتدمير" أوكرانيا إذا لم تمتثل.اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "ترامب أصرّ خلال الاجتماع على أن يسلم زيلينسكي منطقة دونباس في الشرق بأكملها إلى روسيا، مكرّرًا نقاط الحديث التي طرحها الرئيس الروسي خلال اتصالهما في اليوم السابق".

وبحسب الصحيفة، تمكنت أوكرانيا في نهاية المطاف من إقناع ترامب بالعودة إلى تأييد تجميد الخطوط الأمامية الحالية.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض يوم الجمعة سعيًا للحصول على أسلحة لمواصلة القتال في الحرب التي تخوضها بلاده، لكنه اجتمع مع ترامب الذي بدا أكثر تصميمًا على التوسّط في اتفاق سلام.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بوتين عرض خلال اتصال يوم الخميس مع ترامب التنازل عن بعض الأجزاء الصغيرة من منطقتي خيرسون وزابوريجيا الواقعتين على خط المواجهة الجنوبي، مقابل الأجزاء الأكبر بكثير من دونباس التي تخضع الآن لسيطرة روسيا.

واتفق ترامب وبوتين يوم الخميس مبدئيًا على عقد قمة ثانية في بودابست بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد اجتماع 15 أغسطس في ولاية ألاسكا الأميركية الذي فشل في تحقيق تقدم ملموس.

سكاي نيوز
 
 
