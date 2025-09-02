المفرق: مشروع لتنفيذ وصيانة 21 حفيرة مائية بمبلغ 629 ألف دينار

الوكيل الإخباري- قالت مديرة زراعة المفرق، الدكتورة إنعام المشاقبة، اليوم الثلاثاء، إنه جرت إحالة مشروع استحداث 11 حفيرة مائية جديدة وصيانة 10 حفائر أخرى في محافظة المفرق بكلفة مالية بلغت 629 ألف دينار.

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن استحداث هذه الحفائر الجديدة وصيانة القديمة يأتي ضمن مشروع الحصاد المائي واستراتيجية وزارة الزراعة للتوسع في تنفيذ الحفائر المائية بما يساهم في تعزيز الأمن المائي والمراعي لمربي الثروة الحيوانية في محافظة المفرق وتخفيف الكلف عنهم فيما يتعلق بتوفير مصدر مائي لسقاية مواشيهم.