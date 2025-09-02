المفرق: مشروع لتنفيذ وصيانة 21 حفيرة مائية بمبلغ 629 ألف دينار

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن استحداث هذه الحفائر الجديدة وصيانة القديمة يأتي ضمن مشروع الحصاد المائي واستراتيجية وزارة الزراعة للتوسع في تنفيذ الحفائر المائية بما يساهم في تعزيز الأمن المائي والمراعي لمربي الثروة الحيوانية في محافظة المفرق وتخفيف الكلف عنهم فيما يتعلق بتوفير مصدر مائي لسقاية مواشيهم.
وبينت المشاقبة أن استحداث حفائر جديدة تضاف إلى الحفائر المائية الحالية في المحافظة لا سيما في لواء الرويشد يهدف إلى استغلال الهطولات المطرية وتخزينها، الأمر الذي ينعكس إيجابا في توفير كميات من المياه للمواشي إلى جانب زيادة الرقعة الرعوية كمصدر غذاء طبيعي.
