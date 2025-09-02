الثلاثاء 2025-09-02 09:20 م
 

المفرق: مشروع لتنفيذ وصيانة 21 حفيرة مائية بمبلغ 629 ألف دينار

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرة زراعة المفرق، الدكتورة إنعام المشاقبة، اليوم الثلاثاء، إنه جرت إحالة مشروع استحداث 11 حفيرة مائية جديدة وصيانة 10 حفائر أخرى في محافظة المفرق بكلفة مالية بلغت 629 ألف دينار.

اضافة اعلان


وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن استحداث هذه الحفائر الجديدة وصيانة القديمة يأتي ضمن مشروع الحصاد المائي واستراتيجية وزارة الزراعة للتوسع في تنفيذ الحفائر المائية بما يساهم في تعزيز الأمن المائي والمراعي لمربي الثروة الحيوانية في محافظة المفرق وتخفيف الكلف عنهم فيما يتعلق بتوفير مصدر مائي لسقاية مواشيهم.


وبينت المشاقبة أن استحداث حفائر جديدة تضاف إلى الحفائر المائية الحالية في المحافظة لا سيما في لواء الرويشد يهدف إلى استغلال الهطولات المطرية وتخزينها، الأمر الذي ينعكس إيجابا في توفير كميات من المياه للمواشي إلى جانب زيادة الرقعة الرعوية كمصدر غذاء طبيعي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

حجازين يلتقي ممثلي القطاع السياحي والمجتمع المحلي في مادبا

أخبار محلية حجازين يلتقي ممثلي القطاع السياحي والمجتمع المحلي في مادبا

ا

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية حسبان

التعليم العالي تحدد معدل قبول الطب البشري وطب الأسنان

أخبار محلية التعليم العالي تحدد معدل قبول الطب البشري وطب الأسنان

السلطة الفلسطينية تصدر بياناً حول التسجيل الصوتي المتداول

فلسطين السلطة الفلسطينية تصدر بياناً حول التسجيل الصوتي المتداول

ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

ل

أخبار محلية إربد: توقيع كتاب "المواجهة الثقافية" للدكتور المعاني

ا

أخبار محلية المفرق: مشروع لتنفيذ وصيانة 21 حفيرة مائية بمبلغ 629 ألف دينار



 
 





الأكثر مشاهدة