بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة مع حكومة وشعب البرتغال بهذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
