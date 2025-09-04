الخميس 2025-09-04 07:53 م
 

تحذير صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الوكيل الإخباري- أهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمواطنين عدم التعامل مع جهات توصيل الأغذية، وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل غير الحاصلة على التراخيص الرسمية اللازمة، وذلك حفاظًا على صحتهم وضمانًا لجودة المنتجات المتداولة.اضافة اعلان


وحذرت المؤسسة في بيان صحفي،  أن ذلك قد يعرّض صحة وسلامة المستهلك لتأثيرات سلبية، كونه لا يمكن التأكد من  التزام الجهات المذكورة بالاشتراطات الصحية اللازمة، بما في ذلك اشتراطات التخزين والنقل اللازمة لضمان سلامة هذه المواد وعدم تعرضها لعوامل تؤثر على صلاحيتها.

وفي السياق ذاته، عممت المؤسسة على الجهات المعنية بمنع التداول من ترويج وتوصيل الأغذية، وزيت الزيتون والمستلزمات الطبية من منشآت غير مرخصة وتحت طائلة المساءلة على شركات النقل.

وفيما يخص توصيل الأدوية، أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن توصيل الأدوية للمستهلك مباشرة ممنوعًا ومخالفًا للتشريعات الناظمة المعمول بها.

وأوضحت المؤسسة أن توصيل الأدوية مسموح حصريًا للصيدليات أو المستشفيات وعبر وسائط النقل المرخصة التابعة لمستودعات وشركات الأدوية، وتهيب المؤسسة بالمواطنين ضرورة  شراء الأدوية من الصيدليات، كونها تخضع للرقابة والتفتيش الدوري من قبل المؤسسة للتأكد من التزامها بظروف التخزين والاشتراطات الفنية اللازمة.

ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]، و "الواتس أب" على الرقم 0795632000.
 
 
