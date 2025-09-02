الثلاثاء 2025-09-02 09:20 م
 

السلطة الفلسطينية تصدر بياناً حول التسجيل الصوتي المتداول

الثلاثاء، 02-09-2025 08:29 م
الوكيل الإخباري-   نفى مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني صحة المقطع الصوتي المتداول وكل ما ورد فيه من ادعاءات وكلام عار عن الصحة ، مؤكدًا التزام الحكومة الفلسطينية بواجباتها تجاه شعبها ووطنها، وصمود مؤسساتها الوطنية رغم ممارسات الاحتلال وأعوانه.اضافة اعلان


وشدد المركز على أن ترويج الإشاعات التي تستهدف استقرار المجتمع، في هذا التوقيت تحديدًا، يخدم أهداف الاحتلال المعلنة، محذرًا من الملاحقة القانونية لكل من يساهم في نشرها.

وفا
 
 
