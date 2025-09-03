الأردنية للطيران تعلن عن فتح باب التوظيف

- First Officer
- Direct Entry Commander
وأكدت الشركة أن على الراغبين ممن يمتلكون المؤهلات والخبرة المطلوبة اغتنام الفرصة ليكونوا جزءًا من فريقها.
ودعت الأردنية للطيران المتقدمين إلى إرسال سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني المخصص للتوظيف ([email protected]).
-
أخبار متعلقة
-
وكالة جيلي الأردن تطلق أحدث طرازات 2026 بحفل مميز في عمّان
-
سامسونج توسع نطاق عمل واجهة One UI لتشمل الأجهزة المنزلية وتوفر تجربة برمجية موحدة عبر مختلف الأجهزة
-
منصّة زين للإبداع تستضيف فعالية شركة “Elli Creators” حول صناعة المحتوى المؤثر
-
Galaxy Tab S10 Lite من سامسونج... جهاز صُمم لتلبية احتياجاتك اليومية
-
بنك الإسكان يرعى منتدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
كابيتال بنك يواصل مسيرته في دعم الابتكار والابداع العلمي ويرعى فعاليات مبادرة "علماء الغد" 2025
-
"ماستركارد" و"زين كاش" تعلنان عن شراكة استراتيجية لدعم حلول الدفع الرقمي في الأردن
-
زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني