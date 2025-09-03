الأربعاء 2025-09-03 10:36 م
 

الأردنية للطيران تعلن عن فتح باب التوظيف

أرشيفية
 
الأربعاء، 03-09-2025 09:29 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة الأردنية للطيران عن فتح باب التوظيف للانضمام إلى طاقمها المتميز على متن طائرات A320، وذلك في الوظائف التالية:

- First Officer
- Direct Entry Commander


وأكدت الشركة أن على الراغبين ممن يمتلكون المؤهلات والخبرة المطلوبة اغتنام الفرصة ليكونوا جزءًا من فريقها.


ودعت الأردنية للطيران المتقدمين إلى إرسال سيرهم الذاتية على البريد الإلكتروني المخصص للتوظيف ([email protected]).

 


Image1_92025321294486392227.jpg

 
 
