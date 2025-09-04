الخميس 2025-09-04 12:18 م
 

"البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي عهده والأمتين العربية و الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
 
الخميس، 04-09-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين وإلى الشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي هذه المناسبة المباركة، نستذكر السيرة النبوية العطرة وما حملته من قيم الرحمة والعدل، التي بعث الله بها نبيه الكريم، صلى الله عليه وسلم، نوراً وهدىً للعالمين. ونسأل الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة على الأردن قيادةً وشعباً، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء دائما، بالخير واليمن والبركات.

 
 
