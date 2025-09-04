"البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي عهده والأمتين العربية و الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين وإلى الشعب الأردني، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

