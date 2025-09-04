الخميس 2025-09-04 12:18 م
 

الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

الذهب
الذهب
 
الخميس، 04-09-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا من المواطنين، 71.80 دينارًا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 69.30 دينارًا لجهة البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 لغايات الشراء 81.80 دينارًا، فيما بلغ سعر البيع 79.20 دينارًا.

أما الذهب عيار 18، فقد بلغ  64.20 دينارًا لغايات الشراء، و59.70 دينارًا لجهة البيع، في حين بلغ سعر عيار 14 لغايات الشراء 48.50 دينارًا و43.90 دينارًا لجهة البيع.

اضافة اعلان


Image1_92025411259488570803.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يلل

منوعات بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

غزة

فلسطين مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

ر

طب وصحة 5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

زلزال

أخبار محلية الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

لل

طب وصحة مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

عجلون

أخبار محلية عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة



 
 



الأكثر مشاهدة