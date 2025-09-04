الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا من المواطنين، 71.80 دينارًا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 69.30 دينارًا لجهة البيع.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 لغايات الشراء 81.80 دينارًا، فيما بلغ سعر البيع 79.20 دينارًا.



أما الذهب عيار 18، فقد بلغ 64.20 دينارًا لغايات الشراء، و59.70 دينارًا لجهة البيع، في حين بلغ سعر عيار 14 لغايات الشراء 48.50 دينارًا و43.90 دينارًا لجهة البيع.

اضافة اعلان