الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 لغايات الشراء 81.80 دينارًا، فيما بلغ سعر البيع 79.20 دينارًا.
أما الذهب عيار 18، فقد بلغ 64.20 دينارًا لغايات الشراء، و59.70 دينارًا لجهة البيع، في حين بلغ سعر عيار 14 لغايات الشراء 48.50 دينارًا و43.90 دينارًا لجهة البيع.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
سحويل: 16 استثمارا سعوديا في المدن الصناعية الأردنية
-
رفع سعر طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام 5 دنانير
-
قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء
-
هيئة الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين
-
الأردن.. قطاع صناعة الأثاث يوفر 8 آلاف فرصة عمل
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
مذكرة تفاهم بين بورصتي عمان وأستانا الدولية