الخميس 2025-09-04 10:04 م
 

جرش: حوارية بعنوان "خدمة العلم واجب وطني ومسار للمستقبل"

جانب من الجلسة
 
الخميس، 04-09-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري- عقد مجلس محافظة جرش جلسةً حوارية بعنوان: "خدمة العلم واجب وطني ومسار للمستقبل" .

وأشار العميد الركن المتقاعد مخلص المفلح الى المراحل المرتبطة بإعادة تفعيل خدمة العلم، مبيّنًا آلية اختيار المكلَّفين والأنظمة والتعليمات الناظمة للبرنامج.


وبين، أهمية إعادة تفعيل خدمة العلم في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وترسيخ الهوية الوطنية وغرس مفهوم المواطنة لدى الشباب الأردني.


وأكّد رئيس لجنة مجلس المحافظة الدكتور جهاد دعدره، أهمية البرنامج ودوره في تعزيز القيم الوطنية لدى الشباب، وصقل شخصياتهم وتدريبهم على الانضباط، بما ينعكس إيجابًا على حياتهم العلمية والعملية.


وبين حرص مجلس المحافظة على عقد حوارات تتناول القضايا التي تمسّ المواطنين بشكل مباشر وتشكل لهم أهمية بالغة، كما يسعى إلى تعزيز التواصل المستمر مع أبناء المحافظة والانخراط الفاعل في مناقشة القضايا المحلية والوطنية.

 
 
