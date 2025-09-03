بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - في موقف إنساني مشرف، عثرت العاملة هبة محمد خليل، وهي موظفة في مؤسسة الشهد للخدمات، أثناء قيامها بعملها في تنظيف القاعة الحرجة بمستشفيات البشير على مبلغ مالي كبير بلغ (26,793 ألف دولاراً أمريكياً). وبأمانة عالية سارعت بتسليم المبلغ إلى مفرزة الأمن نقطة البشير في الإسعاف.



بدورها روت هبة في مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا" تفاصيل عثورها على المبلغ المالي ، كما تحدثت عن ظروفها المالية الصعبة هي وزوجها .

مدير إي إف إس جروب (EFS Group) لخدمات إدارة المرافق في منطقة بلاد الشام كمال زهران بدوره اعلن عبر برنامج الوكيل ضم هبة الى الشركة حيث سيتم العمل على تطوير مهاراتها اضافة الى تحسين وضعها المالي وذلك تقديرا لموقفها الانساني، كما اعلن زهران استعداد الشركة لمساعدة زوج هبة مالياً ايضاً .

ويشار ان إي إف إس جروب (EFS Group) لخدمات إدارة المرافق هي شركة متخصصة في إدارة المرافق



الى ذلك كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأربعاء، العاملة هبة محمد خليل، التي تعمل ضمن كوادر إحدى شركات الخدمات المساندة في مستشفيات البشير، تقديراً لأمانتها وتصرفها الذي يعكس أسمى معاني النزاهة والخلق الكريم، وذلك بحضور مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.



وأشاد الوزير البدور بهذا التصرف، مؤكداً أن ما قامت به هبة لا يُعدّ غريباً على أبناء الأردن، بل هو تجسيد حيّ للقيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع الأردني، والمبنية على الأمانة والوفاء والانتماء الصادق.








