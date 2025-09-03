بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو

الى ذلك كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الأربعاء، العاملة هبة محمد خليل، التي تعمل ضمن كوادر إحدى شركات الخدمات المساندة في مستشفيات البشير، تقديراً لأمانتها وتصرفها الذي يعكس أسمى معاني النزاهة والخلق الكريم، وذلك بحضور مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.
وأشاد الوزير البدور بهذا التصرف، مؤكداً أن ما قامت به هبة لا يُعدّ غريباً على أبناء الأردن، بل هو تجسيد حيّ للقيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع الأردني، والمبنية على الأمانة والوفاء والانتماء الصاد
