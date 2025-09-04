اتفاقية بين أوقاف الكورة و"جمعية السنابل" لخدمة وتمكين أسر الفقراء والأيتام

وستعمل الاتفاقية على تعزيز الخدمات للأسر الفقيرة والأيتام، وتمكين فئات الشباب والشابات والمرأة، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في لواء الكورة، وصيانة وترميم المنازل المتهالكة، وتأهيل مساكن الأسر المعوزة بما يضمن لهم حياة كريمة تحفظ إنسانيتهم وكرامتهم.
ويأتي توقيع الاتفاقية، استجابةً لحاجات إنسانية ملحة يعيشها العديد من سكان اللواء، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولتعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقال متصرف لواء الكورة الدكتور باسم الخلايلة، إن الاتفاقية تمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى إلى تمكين الفئات المهمشة وتحويل الجهود الفردية إلى عمل مؤسسي منظّم قادر على إحداث أثر ملموس في حياة الناس.
وبين الخلايلة، أن الاتفاقية ستفتح الباب أمام شراكات مستقبلية تتناول قضايا التنمية المستدامة، مثل دعم التعليم، وتحفيز العمل الريادي للشباب، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
