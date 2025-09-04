الخميس 2025-09-04 07:53 م
 

المستقلة للانتخاب: انطلاق أعمال ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام

ل
جانب من الورشة
 
الخميس، 04-09-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، عن انطلاق ورشة العمل التدريبية للأحزاب السياسية تحت عنوان "تعزيز تواصل الأحزاب السياسية مع وسائل الإعلام" وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير الاعلام، وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية. 

واشتمل اليوم الأول للورشة على عدد من المحاور المتعلقة بالسياسة والمواطنة المدنية والمشاركة السياسية والمدنية ومستويات التفاعل مع الاعلام، والبنى القانونية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية، وأدوات واستراتيجيات الفاعلين السياسيين، وأدوار الاعلام وأهداف السياسيين مقابل منطق الاعلام.

كما وستتضمن الأيام المتبقية من الورشة محاور متعددة مثل: احتياجات الجمهور والطلب المعلوماتي وخصائص الاعلام القديم والاعلام الجديد وأثر التقنيات الجديدة على تبديل قواعد اللعبة سياسيا، وموائمة المحتوى السياسي للجمهور الترفيهي.

إضافة أيضا إلى مفاهيم العرض والطلب وصياغة الاطار السردي ومنطقيات المنصات عمليا عبر قرارات ميزانية وقنوات ورسائل، واتخاذ قرارات تحت قيود بنيوية، وتكتيك العمل السياسي الجماعي، والعمل الاتصالي المترابط، وأطر النشر الشخصي وقوالي التعبير الفردي الداعم، وتحويل التفاعل السياسي الة مشاركة فعالة.  


كما تم التركيز على آلية صياغة التعبير السياسي المسؤول، والتمييز بين المجال العام والرأي العام وموقع التعبير الحزبي السياسي والظهور الإعلامي في وسائل الاعلام ومفاهيم الاصالة والفبركة في المواد الإعلامية، والبناء الهندسي في وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة.


وتخلل الجلسات تمارين عملية على كيفية اعداد استراتيجية تواصل خاصة بالحزب، واعداد خطة طوارئ وآلية التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي في سياقات تاريخية مختلفة.

 
 
