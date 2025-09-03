مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

وقال المواطن احمد صرصور انه وثق شراء اطفال لهذا المنتج في منطقة الرصيفة بمقطع فيديو مصور ليكون على مرأى الجهات المعنية .
وقال مواطنون انه في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة اسعار السجائر وتمنع التدخين في المرافق الحكومية لمحاربة هذه الظاهرة السلبية ، تباع هذه الحلوى على هذا الشكل للاطفال لتشجيعهم على التدخين , مؤكدين على ضرورة سحبها من الاسواق .
مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع للأطفال بالاسواق على شكل " سجائر "#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/Duq6txOPW0— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 3, 2025
-
أخبار متعلقة
-
بشرى سارة لعاملة نظافة البشير هبة عبر برنامج الوكيل - فيديو
-
مدير مستشفى الإيمان: لا قرار رسمي بنقل كوادر من وحدة غسيل الكلى
-
الأسمر: التأمين الصحي إلزامي لمنتسبي نقابة أطباء الأسنان
-
حادث مروري ومطالبات بتركيب كاميرات مراقبة بالأنفاق المرورية في عمان
-
مصادر رسمية لـ " الوكيل" : لا تغيير على التوقيت الصيفي
-
التنمية: أرض جمعية السلط الخيرية في خلدا مملوكة لأمانة عمّان وتُعاد إليها في حال المخالفة
-
الصحة توضح حول نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين
-
الامن العام يكشف تفاصيل العثور على جثة مواطن بإربد