مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

الأربعاء، 03-09-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   شكا مواطنون لموقع الوكيل الاخباري من نوع حلوى يباع بالاسواق الاردنية على شكل " سجائر " .

وقال المواطن احمد صرصور انه وثق شراء اطفال لهذا المنتج في منطقة الرصيفة بمقطع فيديو مصور ليكون على مرأى الجهات المعنية .

وقال مواطنون انه في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة اسعار السجائر وتمنع التدخين في المرافق الحكومية لمحاربة هذه الظاهرة السلبية ، تباع هذه الحلوى على هذا الشكل للاطفال لتشجيعهم على التدخين , مؤكدين على ضرورة سحبها من الاسواق .

