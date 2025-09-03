مواطنون يشكون من نوع حلوى يباع بالاسواق على شكل " سجائر " - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شكا مواطنون لموقع الوكيل الاخباري من نوع حلوى يباع بالاسواق الاردنية على شكل " سجائر " .



وقال المواطن احمد صرصور انه وثق شراء اطفال لهذا المنتج في منطقة الرصيفة بمقطع فيديو مصور ليكون على مرأى الجهات المعنية .



وقال مواطنون انه في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة اسعار السجائر وتمنع التدخين في المرافق الحكومية لمحاربة هذه الظاهرة السلبية ، تباع هذه الحلوى على هذا الشكل للاطفال لتشجيعهم على التدخين , مؤكدين على ضرورة سحبها من الاسواق .

