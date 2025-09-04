هل بدأ الكيان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً لتحقيق أهدافه في القطاع ؟

وأوضح أبوزيد لـ"الوكيل الإخباري" أن الحروق والندوب التي ظهرت على جثامين الشهداء والمصابين لا تنتج عادة عن القصف المدفعي أو الجوي التقليدي، وإنما تعكس مؤشرات على أسلحة غير تقليدية، الأمر الذي يثير مخاوف من تصعيد خطير في طبيعة الأسلحة المستخدمة.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي بات عاجزاً عن تطبيق استراتيجية "الأرض المحروقة" نتيجة صمود أهالي مدينة غزة، ما دفعه – بحسب تقديره – إلى اللجوء لأساليب أشد خطورة عبر استخدام مواد محرمة دولياً بهدف التقدم والسيطرة على بعض المناطق داخل القطاع.
وشدد أبوزيد على ضرورة توثيق هذه الانتهاكات ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى ما يجري في غزة، مؤكداً أن استهداف المدنيين العُزل بمثل هذه الأسلحة يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة، لافتاً إلى أن الاحتلال لجأ في الحروب السابقة إلى استخدام الفسفور الأبيض ضد المدنيين والمناطق المأهولة.
