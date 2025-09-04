سامسونج تطلق مكبر الصوت Sound Tower الجديد في معرض IFA 2025 لتجربة صوتية غامرة

03:19 م

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن مكبّرات الصوت الجديدة 'Sound Tower' بطرازيها 'ST50F' و'ST40F'، والتي تُعد أحدث ابتكاراتها في مجال الصوتيات المحمولة. وقد تم تصميم هذه الأجهزة خصيصًا للتجمعات الكبيرة، حيث تجمع بين تقنيات الصوت المتقدمة وتصميم عصري وديناميكي لتوفّر تجربة ترفيهية غامرة تجمع بين الصوت والإضاءة.



وقال النائب التنفيذي لرئيس وحدة أعمال العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات، هون لي: "تضع مكبّرات 'Sound Tower' الجديدة معيارًا جديدًا لتجربة الترفيه سواء في المساحات الداخلية أو الخارجية. ومع تأثيرات الإضاءة القابلة للتخصيص، والتصميم المحسّن الذي يوفّر صوتًا غامرًا بجميع تفاصيله، تؤكد سامسونج التزامها بتقديم حلول صوتية مبتكرة تلائم أنماط الحياة المتنوعة لعملائنا."



صوت قوي للحفلات

يقدّم ‘Sound Tower’ صوتًا قويًا بفضل هيكله الصوتي المعاد تصميمه، حيث يوفّر طاقة تصل إلى 240 واط من الصوت الغني الذي يملأ المكان بوضوح استثنائي وجهير عميق. وتُسهم تقنية ‘Waveguide’ من سامسونج، المطبقة على مكبّري التردد العالي ‘tweeters’ المزدوجين، في توزيع الصوت وتعزيزه لتقديم مجال صوتي أوسع وأكثر توازنًا.

ويوفّر هذا التحسين صوتًا حادًا ونقيًا بوضوح تام، بينما تتيح مكبّرات التردد المنخفض ‘woofers’ المزدوجة تخصيص الجهير من خلال ثلاثة أوضاع وهي، ‘Deep’ و’Punchy’ و ‘Gentle’، ليتمكن المستخدمون من ضبط الصوت حسب تفضيلاتهم. كما تتيح أربعة أوضاع صوت إضافية وهي ‘Standard’ و ’Wide’ و ’Stadium’ و’Outdoor’ إمكانية ضبط الصوت بدقة أكبر ليتناسب مع مختلف الأجواء، بدءًا من حفلات الشواء في الحديقة وصولًا إلى الحفلات الصاخبة.

سواء في الأماكن المغلقة أو المساحات الخارجية، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء يدوم طويلًا مع ما يصل إلى 18 ساعة من التشغيل اللاسلكي بشحنة واحدة. وتضمن البطارية القابلة للاستبدال استمرار الحفل دون انقطاع، بينما توفّر مقاومة الماء بمعيار 'IPX4'راحة البال عند الاستخدام في الهواء الطلق. ولمزيد من الإندماج في تجربة صوتية غامرة، يمكن توصيل عدّة وحدات من خلال ميزة 'Auracast™ Group Play'، أو إقران وحدتين من 'Sound Tower' عبر ميزة 'Stereo Play' بتقنية 'True Wireless Stereo (TWS)' للحصول على صوت ستيريو حقيقي بتوزيع قنوات يسار/يمين.







إضاءة مبهجة تناسب كل الأجواء

يحوّل نظام الإضاءة المخصّص ‘Party Lights+’ في مكبّر الصوت ‘Sound Tower’ أي تجمّع إلى تجربة سمعية وبصرية غامرة. ومع خمس أوضاع جاهزة لتناسب جميع الأجواء وستة أنماط إضاءة ديناميكية، يمكن للمستخدمين اختيار الأجواء المثالية عبر تطبيق ‘Samsung Sound Tower’. ويتفاعل النظام مع الموسيقى بشكل مباشر، حيث يحلل الإيقاعات والترددات لتشغيل العشرات من مصابيح LED المتزامنة مع الإيقاع. وتشمل خيارات الأوضاع القابلة للتخصيص مجموعة واسعة من التأثيرات والحركات والألوان، مثل ‘Wave’ و’Trail’ و’Spark’ و’Breeze’ و’Flow’ و’Flare’، ما يسهل ضبط الإضاءة لتتناسب مع أجواء متنوّعة بدءًا من تجمعات الأصدقاء والحفلات النابضة بالحياة إلى جلسات الاسترخاء الهادئة.

وقد تم تحسين نظام الإضاءة LED ليمتد عبر خمس مناطق رئيسية من المكبّر لتقديم تأثير بصري بزاوية 360 درجة:



* Track light: إضاءة LED دائرية تحيط بوحدتي الجهير وتعرض أنماطًا لونية نابضة.

* Ring light: تبرز الألوان القوية حول مكبّري التردد العالي.

* :Line lights أربعة خطوط مضيئة تحيط بجسم المكبّر وتُضفي طابعًا مزاجيًا.

* Crystal lights: تقع في قاعدة الجهاز لتوليد أجواء حماسية.

* Handle light: تضيف لمسة وظيفية من خلال إضاءة لوحة التحكم وتوفير حامل لجهاز لوحي أو هاتف ذكي، لتسهيل التفاعل والتحكم في الموسيقى والإعدادات.



ولمزيد من الترفيه، تحوّل أوضاع 'DJ Booth' و'Karaoke' المدمجة، بالإضافة إلى منفذ مخصص للغيتار، أي مساحة إلى مسرح حي، حيث يجتمع الصوت القوي مع الإضاءة المبهرة لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة وجاهزة للحفلات.







تصميم محمول ومتانة تدوم

تم تطوير 'Sound Tower' ليقدّم تجربة صوتية محمولة ومتعددة الاستخدامات، حيث يجمع بين تصميم هندسي جريء، وإضاءة مدمجة، وهيكل مصمّم للتنقل بسهولة، ليكون ملفتًا من الناحية البصرية بقدر ما هو عملي. ويعيد تعريف مفهوم مكبّرات الصوت المخصّصة للحفلات من خلال موازنة القوة والأناقة والراحة. وتتميّز الطرازات الجديدة بتصميم 'Grip & Roll' من سامسونج؛ حيث يضم طراز 'ST40F' فتحة سفلية للقبضة ومقبضًا مدمجًا، في حين يأتي طراز 'ST50F' مع عجلات ومقبض قابل للتمديد لتوفير سهولة أكبر في التنقّل.



وقد تم تصميم كل طراز لتقديم تجربة صوتية متفوّقة تلائم مختلف الاحتياجات:



* :Sound Tower ST50Fقدرة صوتية 240 واط، حتى 18 ساعة من عمر البطارية، مكبّرات جهير مزدوجة بقياس 6.5 إنش، مكبّرات تردد عالٍ مزدوجة من نوع ‘dome’ بقياس 25 ملم، مقبض تلسكوبي + عجلات، مقاومة للماء بمعيار ‘IPX4’.

* :Sound Tower ST40F قدرة صوتية 160 واط، حتى 12 ساعة من عمر البطارية، مكبّرات جهير مزدوجة بقياس 5.25 إنش، مكبّرات تردد عالٍ مزدوجة من نوع 'dome' بقياس 20 ملم، مقبض مدمج، مقاومة للماء بمعيار 'IPX4'.






