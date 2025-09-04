الأمانة تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد

وأوضحت الأمانة أن اللون المعتمد سابقاً لرؤوس الباص سريع التردد كان اللون الماروني، إلا أنه ولغرض التمييز بشكل أوضح فقد تم إزالة اللون الأصفر والإبقاء على الألوان الأحمر والأخضر فقط، مع إضافة شرطة في العدسات لتكون أكثر وضوحاً وتأكيداً على أنها خاصة بمسار الباص السريع.
من جانبه، أكد مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة، المهندس شادي الروابدة، أن هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع أولويات الأمانة في مجال السلامة المرورية، ويهدف إلى رفع مستوى الأمان لجميع مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة.
وأضاف أن التنفيذ سيتم وفق خطة واضحة وجدول زمني مدروس ابتداءً من يوم غد الجمعة، بما يضمن التطبيق التدريجي والسلس للإجراءات الجديدة وبأقل أثر ممكن على حركة السير.
-
أخبار متعلقة
-
معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع
-
اتفاقية بين أوقاف الكورة و"جمعية السنابل" لخدمة وتمكين أسر الفقراء والأيتام
-
المستقلة للانتخاب: انطلاق أعمال ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
تحذير صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
-
بلدية عجلون الكبرى تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية
-
الصفدي: تهجير الفلسطينيين جريمة وسنتصدى لها بكل ما أوتينا
-
وزير النقل: شركة الجسر العربي ثمرة جهود عربية ناجحة