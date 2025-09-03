الأربعاء 2025-09-03 12:16 م
 

قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الأربعاء، 03-09-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-سجّل سعر غرام الذهب في الأردن، يوم الأربعاء، ارتفاعًا ليبلغ أعلى مستوى تاريخي له.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الأربعاءعند 71.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 68.90 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 81.40 و63.80 و48.20 دينارا على التوالي.

 


Image1_920253111055960690029.jpg

 
 
