قفزة تاريخية في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 81.40 و63.80 و48.20 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الأوراق المالية تبدأ تطبيق تسعيرة جديدة لعمولات الوسطاء الماليين
-
الأردن.. قطاع صناعة الأثاث يوفر 8 آلاف فرصة عمل
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
مذكرة تفاهم بين بورصتي عمان وأستانا الدولية
-
5.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال 7 أشهر
-
صادرات صناعة عمان تزيد بنسبة 13.6 % في 8 أشهر
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار