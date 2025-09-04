الخميس 2025-09-04 12:17 م
 

الأرصاد: لا موجات حارة حتى منتصف شهر ايلول

الخميس، 04-09-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قال مدير الأرصاد الجوية رائد ال خطاب إن التحليلات العددية ومتابعة حركة الكتل الهوائية تشير إلى استقرار الأجواء وعدم حدوث أي ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة.

واكد لموقع الوكيل الاخباري أنه لا يُتوقع تأثر المملكة بموجات حارة حتى منتصف شهر ايلول ، موضحا أن "الأرصاد" ستواصل مراقبة المستجدات الجوية أولاً بأول، وستقوم بتزويد المواطنين بأي تحديثات حال صدورها.

 

 
 
