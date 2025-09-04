الأرصاد: لا موجات حارة حتى منتصف شهر ايلول

واكد لموقع الوكيل الاخباري أنه لا يُتوقع تأثر المملكة بموجات حارة حتى منتصف شهر ايلول ، موضحا أن "الأرصاد" ستواصل مراقبة المستجدات الجوية أولاً بأول، وستقوم بتزويد المواطنين بأي تحديثات حال صدورها.
مدير ادارة الأرصاد الجوية: لا مؤشرات على موجات حر خلال النصف الأول من ايلول#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/DDglub2GlB— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 4, 2025
