الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان التي طالت بالأمس مدنًا وبلدات جنوبية عدة، راح ضحيتها شهداء وجرحى بينهم أطفال. اضافة اعلان





واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية مجدداً، قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية.



وناشدت "الخارجية" المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان.

