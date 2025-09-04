الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية مجدداً، قوات حفظ الأمن الدولية العاملة في لبنان في خرق واضح ومباشر للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701 ولإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين الثاني الماضي، وفي تحدّ علني للإرادة الدولية.
وناشدت "الخارجية" المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأبنائه، مؤكدة حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن
-
"بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري
-
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا
-
إيران تخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أستراليا
-
الناتو: مستعدون لمضاعفة القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات
-
البرتغال: ارتفاع حصيلة قتلى ترام لشبونة إلى 17 شخصا
-
سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية
-
لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على اليونيفيل