ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,231 شهيدا

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 161,583، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 84 شهيدًا و338 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 11,699 شهيدًا، و49,542 مصابًا.
وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 شهيدًا، والإصابات 174، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,356 شهيدًا، والإصابات إلى 17,244 مصابًا.
وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، من ضمنها 131 طفلًا.
-
أخبار متعلقة
-
أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة
-
أوكسفام: سكان غزة يخافون شبح النزوح
-
الشامسي : سفينة حمدان التاسعة المحملة بآلاف الأطنان بطريقها للقطاع
-
31 شهيدا بينهم أطفال بقصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة
-
أونروا: عائلات في غزة محرومة من ضروريات الحياة
-
ارتفاع إجمالي شهداء سوء التغذية إلى 370 شهيدا في غزة
-
مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة
-
الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة