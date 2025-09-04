ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,231 شهيدا

03:36 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، الخميس، إلى 64,231، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.





وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 161,583، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 84 شهيدًا و338 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، 11,699 شهيدًا، و49,542 مصابًا.



وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 شهيدًا، والإصابات 174، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,356 شهيدًا، والإصابات إلى 17,244 مصابًا.



وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 370 حالة وفاة، من ضمنها 131 طفلًا.