الملكة تحتفل بعيد ميلادها في عام مميز

الوكيل الإخباري- يصادف اليوم السبت الموافق 31 آب عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله.

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وتهنئ اسرة موقع "الوكيل الاخباري" جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها.