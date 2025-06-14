السبت 2025-06-14 06:24 م
 

الملك عبدالله الثاني يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
السبت، 14-06-2025 03:35 م
الوكيل الإخباري- ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، جرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم.اضافة اعلان


وحضر الاجتماع ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .
 
gnews

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