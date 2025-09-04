الخميس 2025-09-04 10:03 م
 

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري-  تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تصادف غدا الجمعة.

وعبر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم الخالصة بأن يعيد الله، جل وعلا، هذه الذكرى المباركة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.


كما تلقى جلالته بهذه المناسبة برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

 
 
