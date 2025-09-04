الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

وعبر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم الخالصة بأن يعيد الله، جل وعلا، هذه الذكرى المباركة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
كما تلقى جلالته بهذه المناسبة برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
"جيدكو" تعرض برامجها لدعم المشاريع في غرفة صناعة إربد
-
التعليم العالي: امتحان المفاضلة يحسم خيارات طلبة الثانوية العربية
-
جرش: حوارية بعنوان "خدمة العلم واجب وطني ومسار للمستقبل"
-
معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع
-
الأمانة تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد
-
اتفاقية بين أوقاف الكورة و"جمعية السنابل" لخدمة وتمكين أسر الفقراء والأيتام
-
المستقلة للانتخاب: انطلاق أعمال ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين