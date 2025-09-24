الأربعاء 2025-09-24 09:39 ص
 

الملك يؤكد أهمية العمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة تنهي الحرب

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الأربعاء، 24-09-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال مشاركته في اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الولايات المتحدة وقطر في نيويورك،  استعداد كل الدول المشاركة في الاجتماع، للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة، تنهي الحرب والمعاناة.

اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي انعقد لبحث سبل وقف الحرب على غزة، أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، يشكل أولوية قصوى.


ودعا جلالته إلى العمل على استعادة الاستقرار في الضفة الغربية، وقال: "بينما نعمل لحل الصراع في غزة، لا نريد أن نرى صراعا آخر يندلع في الضفة الغربية".


وأضاف جلالة الملك أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيقوض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.


وأكد جلالته الدور المهم للولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترمب في إنهاء الحرب على غزة وتحقيق السلام العادل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

تكنولوجيا استعد لعصر الذكاء الاصطناعي.. أهم 8 تغييرات في عام 2026

5874

منوعات شابة هندية تتعرض لعملية احتيال باهظة عبر إعلان وظيفة مزيفة

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية العمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة تنهي الحرب

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 24-9-2025

أرجوانا المومني

أخبار محلية التربية تنعى طالبة بالصف الرابع

نقود أردنية

اقتصاد محلي تراجع المنح الخارجية بنسبة 62.8% خلال الشهور الـ 7 الأولى من 2025

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف



 
 





الأكثر مشاهدة