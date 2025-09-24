الملك يؤكد أهمية العمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة تنهي الحرب

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال مشاركته في اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الولايات المتحدة وقطر في نيويورك، استعداد كل الدول المشاركة في الاجتماع، للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لغزة، تنهي الحرب والمعاناة.

وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي انعقد لبحث سبل وقف الحرب على غزة، أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات دون عوائق، يشكل أولوية قصوى.



ودعا جلالته إلى العمل على استعادة الاستقرار في الضفة الغربية، وقال: "بينما نعمل لحل الصراع في غزة، لا نريد أن نرى صراعا آخر يندلع في الضفة الغربية".



وأضاف جلالة الملك أن ضم الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيقوض جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.