الملك يبحث مع بن سلمان أبرز مستجدات المنطقة

-
أخبار متعلقة
-
افتتاح مستودعات طبية ووحدة تصوير الثدي في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
-
اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود
-
حوارية عن قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي
-
الفايز يستقبل رسمياً رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المملكة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تسلل طائرتين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا ً عسكرياً عمانياً
-
ولي العهد يبدأ غدا الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا