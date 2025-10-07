الملك يبحث مع بن سلمان أبرز مستجدات المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أبرز مستجدات المنطقة، خلال اتصال هاتفي.

اضافة اعلان