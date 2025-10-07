الثلاثاء 2025-10-07 07:50 م
 

الملك يبحث مع بن سلمان أبرز مستجدات المنطقة

الثلاثاء، 07-10-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أبرز مستجدات المنطقة، خلال اتصال هاتفي.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار إلى الإقليم.

 
 
