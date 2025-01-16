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الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 16-01-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، تم خلاله بحث المستجدات في المنطقة وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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وتم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، إذ أشار جلالته إلى الاتفاق كفرصة مهمة لضمان زيادة حجم المساعدات للقطاع بشكل عاجل ودون انقطاع، من خلال كل السبل المتاحة.


ولفت جلالة الملك، خلال الاتصال، إلى أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتكثيف الاستجابة الإنسانية والإغاثية.


وأكد جلالته تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا، تحفظ أمنها ووحدة أراضيها وتحمي مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.


وبحث الاتصال سبل توطيد علاقات الصداقة بين الأردن وهولندا، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

 
gnews

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