روسيا: بوتين بحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا

10:14 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف شملت وقف الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أنها استمرت لنحو ثلاث ساعات في الكرملين. اضافة اعلان





وقال أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي:" إن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا وإمكانية تحسين العلاقات الأميركية- الروسية، وخلال المحادثات تلقت روسيا إشارات ورسائل محددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعثت برسائل في المقابل".

