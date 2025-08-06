الخميس 2025-08-07 01:59 ص
 

روسيا: بوتين بحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا

روسيا: بوتين بحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا
روسيا: بوتين بحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا
 
الأربعاء، 06-08-2025 10:14 م
الوكيل الإخباري- أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف شملت وقف الحرب في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أنها استمرت لنحو ثلاث ساعات في الكرملين.اضافة اعلان


وقال أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي:" إن الجانبين ناقشا الحرب في أوكرانيا وإمكانية تحسين العلاقات الأميركية- الروسية، وخلال المحادثات تلقت روسيا إشارات ورسائل محددة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعثت برسائل في المقابل".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مباحثات مصرية إيرانية حول البرنامج النووي

ل

عربي ودولي "إير فرانس" تعلن عن خرق أمني لبيانات العملاء وتحذر من رسائل مشبوهة

تعبيرية

الطقس الأرصاد: درجات حرارة تصل 41 مئوية.. ومناشدة بعدم التعرض للشمس

إسرائيل تواصل شن العمليات العسكرية في قطاع غزة

عربي ودولي نشطاء يشبّهون غزة بهيروشيما بعد قصفها بالقنبلة الذرية

عقوبات "حوثية" على 64 شركة اخترقت الحظر البحري تجاه إسرائيل

عربي ودولي عقوبات "حوثية" على 64 شركة اخترقت الحظر البحري تجاه إسرائيل

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات

ب

عربي ودولي سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل

ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أخبار محلية ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني



 
 





الأكثر مشاهدة