الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأحد، 07-09-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. اضافة اعلان
 
 
