انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار وتحسن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر. وانخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4092.76 دولارًا للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 4106.80 دولارًا للأوقية.

وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمام الين، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما قد يحدد الاتجاه القادم للذهب في الأسواق.



ويميل الذهب عادة إلى الارتفاع في فترات انخفاض أسعار الفائدة، في حين يستفيد النفط من أي مؤشرات إيجابية على تحسن النمو العالمي وزيادة الطلب على الطاقة.