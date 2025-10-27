الإثنين 2025-10-27 08:22 ص
 

انخفاض أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الإثنين، 27-10-2025 08:03 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب مع صعود الدولار وتحسن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر. وانخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4092.76 دولارًا للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 4106.80 دولارًا للأوقية.

اضافة اعلان


وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمام الين، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما قد يحدد الاتجاه القادم للذهب في الأسواق.


ويميل الذهب عادة إلى الارتفاع في فترات انخفاض أسعار الفائدة، في حين يستفيد النفط من أي مؤشرات إيجابية على تحسن النمو العالمي وزيادة الطلب على الطاقة.


أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة 0.3% إلى 48.44 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1612.95 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1431.94 دولارًا للأوقية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يبدأ جولة آسيوية مهمة بصفقات قبل اجتماعه مع الرئيس الصيني

ولي العهد السعودي (يمين) استقبل الرئيس السوري

عربي ودولي الشرع يزور السعودية الثلاثاء

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

اتفاق أميركي صيني يشعل النفط

أسواق ومال اتفاق أميركي صيني يشعل النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 27-10-2025

الطفل محمد عدي عبيدات

أخبار محلية حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين



 
 



الأكثر مشاهدة