انخفاض أسعار الذهب عالميا

وجاء تراجع الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمام الين، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، وسط توقعات بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما قد يحدد الاتجاه القادم للذهب في الأسواق.
ويميل الذهب عادة إلى الارتفاع في فترات انخفاض أسعار الفائدة، في حين يستفيد النفط من أي مؤشرات إيجابية على تحسن النمو العالمي وزيادة الطلب على الطاقة.
أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة 0.3% إلى 48.44 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1612.95 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1431.94 دولارًا للأوقية.
