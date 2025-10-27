ترامب يبدأ جولة آسيوية مهمة بصفقات قبل اجتماعه مع الرئيس الصيني

08:15 ص

الوكيل الإخباري- توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إلى اليابان، المحطة الثانية من جولته الآسيوية، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يؤمل منه وضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. اضافة اعلان





وأعطت واشنطن وبكين إشارات تفاؤل خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وهو ما ساعد الاثنين في دفع مؤشر نيكي الياباني إلى ما فوق 50 ألف نقطة للمرة الأولى.



وبعد وصوله إلى طوكيو من المتوقع أن يلتقي ترامب مع امبراطور اليابان مساء، قبل اجتماعه الثلاثاء مع رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي.



وقال الرئيس الأميركي إنه سمع "أشياء عظيمة عنها" وأشاد بأنها كانت مقربة من رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي الذي تم اغتياله وكانت تربطه به علاقات وثيقة.



وأعلنت تاكايتشي أنها أبلغت ترامب في مكالمة هاتفية السبت، أن "تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو الأولوية القصوى لإدارتي على الصعيدين الدبلوماسي والأمني".



وتمكنت اليابان من تجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول في مختلف أنحاء العالم لإنهاء ما وصفه بالاختلالات التجارية التي تتيح "نهب الولايات المتحدة".



وتصدر جدول أعمال ترامب في كوالالمبور على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.



ووصف ترامب الهدنة التي ساعد في التوسط فيها بعد أعنف اشتباكات بين الجارتين منذ عقود، بأنها "خطوة كبيرة"، مضيفا أنه أبرم أيضا "اتفاقا تجاريا كبيرا مع كمبوديا واتفاقا بالغ الأهمية بشأن المعادن النادرة مع تايلاند".