الشرع يزور السعودية الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة عمل الثلاثاء إلى السعودية يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. اضافة اعلان





وذكرت مديرية الإعلام السورية، أن الشرع سيلتقي خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان لبحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.



ويرافق الشرع إلى المؤتمر وفد سوري رفيع المستوى، يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين في خطوة تمثل دخول سوريا الرسمي إلى النهضة الاقتصادية الإقليمية، وسيجري الوفد، الذي يتوجه الاثنين إلى السعودية، لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.