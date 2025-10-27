الإثنين 2025-10-27 08:22 ص
 

الشرع يزور السعودية الثلاثاء

ولي العهد السعودي (يمين) استقبل الرئيس السوري
ولي العهد السعودي والرئيس السوري
 
الإثنين، 27-10-2025 08:04 ص
الوكيل الإخباري-   يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة عمل الثلاثاء إلى السعودية يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.اضافة اعلان


وذكرت مديرية الإعلام السورية، أن الشرع سيلتقي خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان لبحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

ويرافق الشرع إلى المؤتمر وفد سوري رفيع المستوى، يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين في خطوة تمثل دخول سوريا الرسمي إلى النهضة الاقتصادية الإقليمية، وسيجري الوفد، الذي يتوجه الاثنين إلى السعودية، لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يبدأ جولة آسيوية مهمة بصفقات قبل اجتماعه مع الرئيس الصيني

ولي العهد السعودي (يمين) استقبل الرئيس السوري

عربي ودولي الشرع يزور السعودية الثلاثاء

سبائك ذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

اتفاق أميركي صيني يشعل النفط

أسواق ومال اتفاق أميركي صيني يشعل النفط عالميا

البقاء لله

الوفيات وفيات الاثنين 27-10-2025

الطفل محمد عدي عبيدات

أخبار محلية حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل محمد عدي عبيدات

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة