الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

وخلال اللقاء، أكد جلالته أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيال المستجدات في المنطقة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
