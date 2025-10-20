الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

الإثنين 2025-10-20 08:59 م
 

الإثنين، 20-10-2025 08:14 م
الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9".اضافة اعلان


وخلال اللقاء، أكد جلالته أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيال المستجدات في المنطقة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
 
 
