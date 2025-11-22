فيروس تجسس جديد يهدد أجهزة أندرويد

الوكيل الإخباري- حذر خبراء أمنيون من فيروس جديد على نظام أندرويد يُسمّى Sturnus، يتمتع بقدرات متقدمة للتجسس والسيطرة على الأجهزة.

التجسس على الرسائل: يستطيع التقاط محتوى المحادثات المشفّرة في تطبيقات مثل واتساب وتيليغرام وسيغنال مباشرة من الشاشة، دون اختراق التشفير.

سرقة البيانات البنكية: يعرض شاشات تسجيل دخول مزيفة على التطبيقات البنكية لسرقة بيانات المستخدمين، مع تتبع ضغطات المفاتيح والمحتوى الظاهر على الشاشة.

تحكم كامل عن بُعد: يتيح للمهاجم التحكم في الهاتف وكأنه بين يديه، مع إخفاء أنشطته عن المستخدم.

صعوبة الإزالة: يحصل على صلاحيات مدير الجهاز، ما يجعل حذفه شبه مستحيل للمستخدم العادي.



تستهدف الهجمات مؤسسات مالية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مع احتمال توسع نشاط الفيروس عالميًا قريبًا.