شهيد و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب 5 آخرون اليوم السبت، بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

ووفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، أدت غارة إسرائيلية على سيارة في زوطر الشرقية في قضاء النبطية، إلى استشهاد مواطن لبناني وإصابة 5 آخرين بجروح في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل، جراء قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية.