السبت 2025-11-22 03:53 م
 

شهيد و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان

السبت، 22-11-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب 5 آخرون اليوم السبت، بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

ووفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، أدت غارة إسرائيلية على سيارة في زوطر الشرقية في قضاء النبطية، إلى استشهاد مواطن لبناني وإصابة 5 آخرين بجروح في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل، جراء قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية.

 

