شهيد و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان

ووفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية، أدت غارة إسرائيلية على سيارة في زوطر الشرقية في قضاء النبطية، إلى استشهاد مواطن لبناني وإصابة 5 آخرين بجروح في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل، جراء قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية.
