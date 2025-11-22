السبت 2025-11-22 03:51 م
 

200 لاعب يشاركون في بطولة الأندية والمراكز للملاكمة

ت
جانب من المنافسات
 
السبت، 22-11-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري- شارك 200 لاعب يمثلون 20 مركزا في بطولة الأندية والمراكز لفئتي الشباب والرجال للملاكمة، والتي اختتمت مساء أمس الجمعة في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار أسبوع، تنافسا قويا في مختلف الأوزان المعتمدة من قبل الاتحاد الأردني للملاكمة.


وتأتي هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد التي تهدف إلى تنشيط الأندية واللاعبين، ورفع مستوى الأداء، وتعزيز روح التنافس بينهم على المستوى المحلي.

 
 
