200 لاعب يشاركون في بطولة الأندية والمراكز للملاكمة

الوكيل الإخباري- شارك 200 لاعب يمثلون 20 مركزا في بطولة الأندية والمراكز لفئتي الشباب والرجال للملاكمة، والتي اختتمت مساء أمس الجمعة في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت البطولة التي أقيمت على مدار أسبوع، تنافسا قويا في مختلف الأوزان المعتمدة من قبل الاتحاد الأردني للملاكمة.