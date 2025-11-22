شرب الماء قبل النوم بين "الفوائد والمخاطر"

لكن يجب تجنب الإفراط لتفادي زيادة التبول الليلي أو اضطراب توازن السوائل، خاصة للأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الكلى أو السكري. يُنصح بالترطيب المعتدل خلال الليل وتقليل السوائل قبل ساعتين من النوم.
