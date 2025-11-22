السبت 2025-11-22 03:55 م
 

شرب الماء قبل النوم بين "الفوائد والمخاطر"

السبت، 22-11-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   شرب كمية صغيرة من الماء قبل النوم يحمي الجسم من الجفاف الليلي ويدعم وظائفه الحيوية مثل الدورة الدموية وإزالة السموم، كما يعزز النوم العميق وتحسن المزاج والوضوح العقلي.

لكن يجب تجنب الإفراط لتفادي زيادة التبول الليلي أو اضطراب توازن السوائل، خاصة للأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الكلى أو السكري. يُنصح بالترطيب المعتدل خلال الليل وتقليل السوائل قبل ساعتين من النوم.

 

ارم نيوز

 
 
