الدجاج و البيض.. أيهما أفضل لفقدان الوزن؟

الدجاج: غني بالبروتين الخالي من الدهون، مثالي لبناء العضلات ودعم فقدان الوزن، ويُفضل تناوله مطهوًا صحيًا لتعزيز القلب والعظام.
البيض: يحتوي على بروتين متوسط لكنه غني بالفيتامينات A وD وE وK والكولين والدهون الصحية ومضادات الأكسدة، ما يدعم صحة الدماغ والعين والمناعة والتحكم في الوزن.
سهولة الهضم والشبع الطويل تجعل البيض مناسبًا للوجبات السريعة، بينما يضمن الدجاج الشبع لفترة أطول ويعزز بناء العضلات. الجمع بينهما في النظام الغذائي يُعد الخيار الأمثل للحصول على فوائد متوازنة.
