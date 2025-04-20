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المناطق الحرة والتنموية تشارك في معرض ومؤتمر النقل في الشرق الأوسط

ب
أرشيفية
 
الأحد، 20-04-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري- شاركت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في معرض ومؤتمر النقل في الشرق الأوسط 2025 الذي أُقيم في العقبة بالتعاون مع شركة تطوير العقبة بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة "إي بي إم تيرمينالز" لمحطات الحاويات الدولية، حيث يُعد هذا الحدث الأبرز سنوياً في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات الحديثة والمستدامة في المنطقة.

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وجاءت مشاركة المجموعة بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في المناطق الحرة والتنموية التابعة لها بما في ذلك المنطقة الحرة مطار الملكة علياء والمنطقة الحرة الزرقاء والموقر والكرامة والمنطقة الحرة سحاب والكرك التي تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في الإقليم.


وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من أكثر من 300 من قادة وخبراء قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث شكل منصة محورية لاستكشاف أحدث التوجهات العالمية في مجال التجارة واللوجستيات.


وأكدت المجموعة خلال مشاركتها، دور الأردن المتنامي كمركز إقليمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لاسيما في ظل التحول المتسارع الذي تشهده العقبة لتصبح محوراً عالمياً للتجارة مدعومة بموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر كبوابة رئيسية إلى الأردن والمشرق العربي.

 
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