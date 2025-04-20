المناطق الحرة والتنموية تشارك في معرض ومؤتمر النقل في الشرق الأوسط

وجاءت مشاركة المجموعة بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في المناطق الحرة والتنموية التابعة لها بما في ذلك المنطقة الحرة مطار الملكة علياء والمنطقة الحرة الزرقاء والموقر والكرامة والمنطقة الحرة سحاب والكرك التي تُعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في الإقليم.
وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من أكثر من 300 من قادة وخبراء قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث شكل منصة محورية لاستكشاف أحدث التوجهات العالمية في مجال التجارة واللوجستيات.
وأكدت المجموعة خلال مشاركتها، دور الأردن المتنامي كمركز إقليمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لاسيما في ظل التحول المتسارع الذي تشهده العقبة لتصبح محوراً عالمياً للتجارة مدعومة بموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر كبوابة رئيسية إلى الأردن والمشرق العربي.
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