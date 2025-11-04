الثلاثاء 2025-11-04 10:01 ص
 

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن
أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن
 
الثلاثاء، 04-11-2025 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   أكد البنك الدولي، أن برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد في الأردن، سجّل تقدما واضحا في التنفيذ نحو استدامة القطاع وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز أمن التزود بالطاقة.اضافة اعلان


ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإنه جرى صرف 296 مليون دولار للمشروع من إجمالي التمويل البالغ 500 مليون دولار، وبنسبة 53.8%، مع تقييمات تنفيذ "مُرضية" للبرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في آب 2023.

وعلى صعيد الكفاءة المالية، حققت شركة الكهرباء الوطنية وفورات وإيرادات إضافية بلغت 107 ملايين دينار أردني حتى منتصف عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى خفض النفقات وزيادة الإيرادات التشغيلية، كما جرى اعتماد تعرفة جديدة تسهم في تحسين الإيرادات وتقليل الفاقد الكهربائي.

وفي مجال الطاقة المتجددة والتزويد الكهربائي، حافظت المملكة على نسبة توليد تفوق 26% من إجمالي التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، مع ضخ ما يقدر بـ2,072 جيجاواط ساعة من طاقة الشمس والرياح حتى منتصف العام.

كما انخفض معدل انقطاع الكهرباء إلى 0.23 انقطاع لكل مشترك لنهاية أيلول الماضي مقارنة بـ0.34 في العام 2022، ما يعكس تقدما في تحسين موثوقية الخدمة واستدامة الشبكة.

ويسير البرنامج ضمن إطار حكومي يمتد حتى عام 2030 ويستهدف رفع كفاءة القطاع وتحسين الحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، مع إجراءات تشمل دعم هيكلية شركة الكهرباء الوطنية، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS، إضافة إلى تحسين إدارة الديون وتحويل جزء من التزامات الشركة لحقوق ملكية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة لمخالفة السير التي تم تداولها

خاص بالوكيل صاحب اغرب مخالفة سير بالاردن يفجر مفاجأة .. ! - صورة

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن

أخبار محلية البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

ادارة السير

أخبار محلية ادارة السير : تباطؤ مروري بسبب تعطل باص داخل نفق الداخلية

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التشريع والرأي" ينشر مسودة نظام جديد لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي التربية

مستوطنون يغلقون الطريق 60 المؤدي لمدينة الخليل

فلسطين مستوطنون يغلقون الطريق 60 المؤدي لمدينة الخليل

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

مخيم الزعتري

أخبار محلية مفوضية اللاجئين: أكثر من 474 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن

إدارة السير

أخبار محلية السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح



 
 





الأكثر مشاهدة