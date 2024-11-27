الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان

وقال الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إنه جرى تفويض 7 دونمات من قبل وزارة الأوقاف لبلدية برقش لإنشاء معهد تدريب مهني من أراضي الوقف في منطقة كفرعوان، حيث تم إعطاء قاعة البلدية لاستخدامها مؤقتا لمعهد التدريب المهني ليكون نواة للمعهد، لإعطاء دورة عن السياحة.
وأكد الفقيه أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المحلية ويجسد الالتزام الراسخ بدعم المجتمعات وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.
وشكر الفقيه وزير العمل الدكتور خالد البكار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، ومدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، على التنسيق البنّاء ودعمهم الكبير لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات المهنية.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى
-
عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر المستشفى الأردني خان يونس 4
-
ورشة عمل في العقبة حول توفير المياه
-
المياه والري تتوقع بدء تنفيذ الناقل الوطني منتصف 2025
-
الطيران المدني تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى بيروت
-
منح ومقاعد للأردنيين في الجامعات الإماراتية قريبًا
-
ندوة عن الرعاية الهاشمية للقدس في "ثقافة جرش"