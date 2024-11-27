الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية برقش خالد الفقيه إن وزارة العمل، ممثلة بمؤسسة التدريب المهني، وافقت على إنشاء معهد تدريب مهني في منطقة كفر عوان التابعة لبلدية برقش في لواء الكورة.

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وقال الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إنه جرى تفويض 7 دونمات من قبل وزارة الأوقاف لبلدية برقش لإنشاء معهد تدريب مهني من أراضي الوقف في منطقة كفرعوان، حيث تم إعطاء قاعة البلدية لاستخدامها مؤقتا لمعهد التدريب المهني ليكون نواة للمعهد، لإعطاء دورة عن السياحة.



وأكد الفقيه أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المحلية ويجسد الالتزام الراسخ بدعم المجتمعات وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.