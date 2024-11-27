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الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان

بلدية برقش
بلدية برقش
الأربعاء، 27-11-2024 11:48 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية برقش خالد الفقيه إن وزارة العمل، ممثلة بمؤسسة التدريب المهني، وافقت على إنشاء معهد تدريب مهني في منطقة كفر عوان التابعة لبلدية برقش في لواء الكورة.

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وقال الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، إنه جرى تفويض 7 دونمات من قبل وزارة الأوقاف لبلدية برقش لإنشاء معهد تدريب مهني من أراضي الوقف في منطقة كفرعوان، حيث تم إعطاء قاعة البلدية لاستخدامها مؤقتا لمعهد التدريب المهني ليكون نواة للمعهد، لإعطاء دورة عن السياحة.


وأكد الفقيه أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المحلية ويجسد الالتزام الراسخ بدعم المجتمعات وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.


وشكر الفقيه وزير العمل الدكتور خالد البكار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، ومدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، على التنسيق البنّاء ودعمهم الكبير لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات المهنية.

 
gnews

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