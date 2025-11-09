الأحد 2025-11-09 07:01 م
 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان

ب
أرشيفية
 
الأحد، 09-11-2025 05:49 م

الوكيل الإخباري-  قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين النِّيابة العامَّة والمجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في الادِّعاء العام في سلطنة عُمان للتَّعاون القضائي والقانوني، وذلك لغايات التَّعاون وتبادل الخبرات والتَّجارب بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.

اضافة اعلان


وتأتي الاتفاقيَّة في إطار العلاقات الأخويَّة والسعي المستمر لتعزيزها بين كلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات

عربي ودولي موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات

ل

أخبار محلية "رجال الأعمال" ونقابة التخليص تبحثان آفاق التعاون

عناصر من كتائب القسام

فلسطين القسام: مقاتلونا في رفح يدافعون عن أنفسهم ولن يستسلموا أبداً

ل

أخبار محلية مطالبات بتسريع تعبيد طريق قرب مدخل بيت يافا بإربد

ب

خاص بالوكيل شهود عيان: هذا ما حدث في أحد باصات البيادر

قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي

أخبار محلية قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي

ل

أخبار محلية الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية

العلّامة الدكتور زغلول راغب النجار رحمه الله

ترند العالم الإسلامي يفجع برحيل أحد أبرز رموز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم



 
 





الأكثر مشاهدة