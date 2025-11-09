الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين النِّيابة العامَّة والمجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في الادِّعاء العام في سلطنة عُمان للتَّعاون القضائي والقانوني، وذلك لغايات التَّعاون وتبادل الخبرات والتَّجارب بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.

اضافة اعلان