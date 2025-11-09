الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان

وتأتي الاتفاقيَّة في إطار العلاقات الأخويَّة والسعي المستمر لتعزيزها بين كلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
-
أخبار متعلقة
-
"رجال الأعمال" ونقابة التخليص تبحثان آفاق التعاون
-
مطالبات بتسريع تعبيد طريق قرب مدخل بيت يافا بإربد
-
قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي
-
الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية
-
أهالي الهاشمية في عجلون يشتكون تأخر تعبيد الشوارع
-
السفير الصيني يؤكد أهمية الدور الأردني في تحقيق السلام بالمنطقة
-
"الطاقة" و"العمل" تبحثان تطوير برامج تدريبية لقطاع التعدين
-
وزارة التربية تؤكد سلامة الطلبة والمعلمين بعد تسرب مادة كيميائية