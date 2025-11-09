تنويه من مديرية الامن العام الى جميع مالكي السيارات بالمملكة

09:07 ص

الوكيل الإخباري- اكد التقرير المروري الصادر عن ضباط عمليات إدارتي السير والدوريات الخارجية ، على استمرار الحملة المرورية الشتوية التي تهدف إلى التفتيش على المركبات والتأكد من جاهزيتها الفنية للسير، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق خلال فصل الشتاء. اضافة اعلان

