الإثنين 2025-11-10 08:42 م
 

وزير النقل يبحث تعزيز التكامل الإقليمي في منظومة النقل والربط السككي

وزير النقل يبحث تعزيز التكامل الإقليمي في منظومة النقل والربط السككي
وزير النقل يبحث تعزيز التكامل الإقليمي في منظومة النقل والربط السككي
 
الإثنين، 10-11-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-   عقد وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الاثنين، سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه في تركيا والسعودية والكويت، على هامش معرض ومؤتمر النقل والصناعة في إفريقيا والشرق الأوسط المنعقد في القاهرة.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، تناولت اللقاءات سبل تعزيز التكامل الإقليمي في قطاعات النقل واللوجستيات وتطوير ممرات النقل البري والسككي التي تربط تركيا وسوريا والأردن ودول الخليج العربي.

وخلال لقائه وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، جرى التأكيد على أهمية اللقاء الثلاثي الأردني السوري التركي المرتقب لبحث مجالات التعاون في النقل بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع ودعم التجارة البينية.

وبحث لدى لقائه وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، تكامل شبكات النقل بين البلدين، في ظل ترحيب الجانب السعودي بتعزيز التعاون في هذا المجال.

كما التقى القطامين الوزيرة الكويتية نورة المشعان، وجرى بحث آفاق التعاون الفني والاستثماري في مجالات النقل المتعدد الوسائط، وتبادل الخبرات في النقل البحري والجوي والسلامة المرورية، بما يعزز التكامل اللوجستي والتعاون الاقتصادي بين الأردن والكويت.

وأكد القطامين في تصريحات عقب اللقاءات حرص الحكومة على تعزيز دور ميناء العقبة كمركز لوجستي محوري يخدم حركة التجارة نحو الأسواق الإفريقية وموانئ البحر الأحمر، ضمن رؤية استراتيجية لتموضع الأردن كممر إقليمي للنقل والتجارة، وبما يواكب التحولات الحديثة في منظومة النقل الإقليمية والدولية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مدير الاستخبارات الفرنسي: إشارات من الجزائر لاستئناف الحوار بعد أزمة دبلوماسية

مسؤول أممي: مليار سلاح ناري متداول عالميا

عربي ودولي مسؤول أممي: مليار سلاح ناري متداول عالميا

مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

عربي ودولي مباحثات أميركية إسرائيلية في القدس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ب

ترند السيادة الأردنية واستعادة الباقورة والغمر يتصدران منصات التواصل في الأردن

ل

عربي ودولي التوتر بين نتنياهو ووزير دفاعه يخرج إلى العلن

العراق: التصريحات الإيرانية بشأن الانتخابات تمثل تدخلاً واضحًا ومرفوضًا

عربي ودولي العراق: التصريحات الإيرانية بشأن الانتخابات تمثل تدخلاً واضحًا ومرفوضًا

"كهرباء معان" تُحدّث شبكاتها وتغذي 5 مدارس جديدة بالطاقة

أخبار محلية "كهرباء معان" تُحدّث شبكاتها وتغذي 5 مدارس جديدة بالطاقة

ا

أخبار محلية وزارتا الاستثمار والزراعة توقّعان اتفاقية المطوّر الرئيس لمجمع الصناعات الزراعية التنموية



 
 





الأكثر مشاهدة