وزير النقل يبحث تعزيز التكامل الإقليمي في منظومة النقل والربط السككي

الوكيل الإخباري- عقد وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الاثنين، سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه في تركيا والسعودية والكويت، على هامش معرض ومؤتمر النقل والصناعة في إفريقيا والشرق الأوسط المنعقد في القاهرة.





وبحسب بيان للوزارة، تناولت اللقاءات سبل تعزيز التكامل الإقليمي في قطاعات النقل واللوجستيات وتطوير ممرات النقل البري والسككي التي تربط تركيا وسوريا والأردن ودول الخليج العربي.



وخلال لقائه وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، جرى التأكيد على أهمية اللقاء الثلاثي الأردني السوري التركي المرتقب لبحث مجالات التعاون في النقل بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع ودعم التجارة البينية.



وبحث لدى لقائه وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، تكامل شبكات النقل بين البلدين، في ظل ترحيب الجانب السعودي بتعزيز التعاون في هذا المجال.



كما التقى القطامين الوزيرة الكويتية نورة المشعان، وجرى بحث آفاق التعاون الفني والاستثماري في مجالات النقل المتعدد الوسائط، وتبادل الخبرات في النقل البحري والجوي والسلامة المرورية، بما يعزز التكامل اللوجستي والتعاون الاقتصادي بين الأردن والكويت.



وأكد القطامين في تصريحات عقب اللقاءات حرص الحكومة على تعزيز دور ميناء العقبة كمركز لوجستي محوري يخدم حركة التجارة نحو الأسواق الإفريقية وموانئ البحر الأحمر، ضمن رؤية استراتيجية لتموضع الأردن كممر إقليمي للنقل والتجارة، وبما يواكب التحولات الحديثة في منظومة النقل الإقليمية والدولية.