"كهرباء معان" تُحدّث شبكاتها وتغذي 5 مدارس جديدة بالطاقة

08:01 م

الوكيل الإخباري- أنجزت شركة توزيع الكهرباء/ إدارة كهرباء معان، حزمة من الأعمال التركيبية والصيانة والتطوير شملت تحسين الوضع التشغيلي للشبكات الكهربائية، وتركيب وتشغيل محطات كهرباء في عدد من المواقع، وأنجزت تغذية 5 مدارس جديدة بالطاقة ومناطق حيوية بالمحافظة. اضافة اعلان





وقال المدير التنفيذي لإدارة الشركة في معان المهندس عبداللطيف كريشان، إنه حرصًا من إدارة الشركة على دعم المسيرة التعليمية في محافظة معان تم تسريع إيصال التيار الكهربائي إلى المدارس الجديدة، مشيرًا إلى أن الأعمال المنفذة لم تقتصر على المدارس، بل شملت مشاريع تطويرية تهدف إلى دعم الخدمات العامة وتقليل الفاقد الفني، بما يضمن استمرارية واستقرار التيار الكهربائي للمشتركين في مختلف مناطق المحافظة.



وبين أن الأعمال شملت تركيب وتشغيل 5 محطات تحويل فرعية جديدة بقدرة (250 ك.ف.أ) لكل محطة، خصصت لتغذية 5 مدارس جديدة في محافظة معان بالطاقة الكهربائية، وذلك بهدف تأمين تغذية مستقرة للمدارس وتحسين كفاءة الشبكة في محيطها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة.



كما تضمنت الأعمال تركيب محطتين مجمعتين بقدرة 1000 (ك.ف.أ) لكل محطة، إحداهما مخصصة لدعم الخدمات العامة في أحد الأحياء الحيوية، والأخرى لخدمة محطة جديدة لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب رفع قدرة إحدى المحطات العامة في منطقة الحسينية من 100 إلى (250 ك.ف.أ).



وأوضح كريشان أن كوادر شركة توزيع كهرباء معان نفذت، بالتعاون مع كوادر كهرباء وادي موسى، أعمال صيانة وكهربة محطة جديدة على أحد المغذيات الرئيسية في المحافظة، ضمن خطة مبرمجة تهدف إلى تحديث الشبكات ورفع كفاءتها استعدادًا لفصل الشتاء.



وأشار إلى أن الأعمال شملت إطفاءً مبرمجًا على مغذي وادي موسى تم خلاله تركيب وكهربة محطة عامة مجمعة جديدة بقدرة (1000 ك.ف.أ – 33 ك.ف) في منطقة طريق أذرح، إضافة إلى تركيب 6 مغذيات ضغط منخفض عامة جديدة لتحسين كفاءة الشبكة وتوزيع الأحمال، وإجراء صيانة شاملة للمغذي الرئيسي تضمنت تقليم الأشجار الملامسة لشبكة الضغط المتوسط، إلى جانب إعادة تثبيت مرابط الأعمدة الخاصة بالشبكة لتعزيز متانتها واستقرارها.