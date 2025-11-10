إكرامية السائق تتحوّل إلى أزمة داخل باص معتمرين .. ومطالب بتنظيمها رسمياً

وبحسب معتمرين كانوا داخل الحافلة، فإن مشرف الرحلة قام بجمع مبلغ الإكرامية المعتاد من الركاب، والمقدّر بنحو 120 ديناراً، لتقديمه للسائق، إلا أن خلافاً نشب بين السائق ومساعده الذي يتولى أحياناً قيادة الحافلة لإراحة السائق الرئيسي، حول طريقة تقاسم المبلغ.
وعبّر ركاب الحافلة عن استيائهم من المشهد، معتبرين أنّ هذه العادة — التي بدأت كنوع من المبادرة الشخصية — تحوّلت تدريجياً إلى إلزام غير معلن يفرض على المعتمرين، مطالبين شركات الحج والعمرة بتنظيمها رسمياً أو الاستغناء عنها بالكامل، تجنباً لإحراج المعتمرين ومنعاً لوقوع خلافات مماثلة.
ودعا المشتكون وزارة الأوقاف وجهات الاختصاص إلى وضع تعليمات واضحـة بخصوص الإكراميات في رحلات العمرة براً، حماية للمعتمرين وضماناً لحسن سير الرحلات بعيداً عن المشكلات المالية.
