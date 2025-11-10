الإثنين 2025-11-10 10:52 ص
 

الاردن .. ضبط 100 تنكة زيت زيتون مغشوش

الإثنين، 10-11-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أغلقت الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة، الليلة الماضية، معصرة زيتون غير مرخصة في محافظة إربد بالشمع الأحمر، بعد ضبط كميات من الزيت المغشوش بإضافة زيوت نباتية ومحسنات تمهيدًا لبيعها في الأسواق.

وأسفرت مداهمة  بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء عن ضبط نحو 100 تنكة معدنية كبيرة السعة تحتوي على كميات من الزيت المغشوش، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وإغلاق المعصرة لحين استكمال التحقيقات.

 
 
