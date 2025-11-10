الاردن .. ضبط 100 تنكة زيت زيتون مغشوش

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أغلقت الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة، الليلة الماضية، معصرة زيتون غير مرخصة في محافظة إربد بالشمع الأحمر، بعد ضبط كميات من الزيت المغشوش بإضافة زيوت نباتية ومحسنات تمهيدًا لبيعها في الأسواق.

