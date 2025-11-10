الإثنين 2025-11-10 08:43 م
 

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تعزز دعمها الطبي لغزة

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 10-11-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري- توجه وفد من منظمة الصحة العالمية لزيارة المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، في سبيل متابعة الجهود الطبية الميدانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون المستمر لدعم القطاع الصحي في غزة.

وتسلم الوفد، خلال الزيارة، أدوية ومستلزمات طبية مقدّمة من دولة الإمارات، وذلك لدعم المرافق الصحية في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات العاجلة للمرضى والمصابين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.


خلال الزيارة، اطّلع الوفد على أقسام المستشفى وتجهيزاته، وآلية عمله والخدمات التي يقدمها للمرضى والمصابين الفلسطينيين، وما تقدمه عملية "الفارس الشهم 3" لخدمة سكان القطاع.


فيما أشاد الوفد بالجهد الإنساني والطبي البارز الذي تؤديه الإمارات في غزة، وبالكوادر الطبية الإماراتية العاملة في المستشفى الميداني وجهودها في تقديم الرعاية والعلاج للجرحى والمرضى.

 
 
