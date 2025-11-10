عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية

09:31 م

الوكيل الإخباري- فازت الأردنية عبير مدانات بعضوية مجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية، في الانتخابات التي جرت امس على هامش المؤتمر السنوي للمنظمة بحضور ممثلين عن جميع فروع مؤسسات الشفافية حول العام. اضافة اعلان





وتعمل مدانات مديرة تنفيذية لمؤسسة رشيد للشفافية الدولية، التي تُعد مؤسسة أردنية مدنية تطوعية تسعى إلى تعزيز دور المواطن في أنشطة مكافحة الفساد، وزيادة منعة المؤسسات العامة والخاصة ضد الفساد بهدف الوصول إلى أردن متماسك بنظام نزاهة مدني.



وتُعد منظمة الشفافية الدولية منظمة غير ربحية وغير حكومية وتتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، وتأسست عام 1993 وتنشط في نحو 100 دولة.



وتصدر المنظمة سنويا تقاريرها المتعلقة بمؤشرات الفساد وتتعاون مع مؤسسات حكومية ومدنية بوضع تدابير فعالة للفساد والتصدي له.

